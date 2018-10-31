Технічний постріл Філіпе Луїса та ще 4 найкращих голи 10-го туру Ла Ліги

"Футбол 24" спільно з MEGOGO пропонує переглянути відео найкращих голів, які були забиті у 10-му турі Прімери.

Авторами п'ятірки найкращих голів минулого туру чемпіонату Іспанії стали: Хорхе Пулідо (Уеска), Філіпе Луїс (Атлетіко), Яго Аспас (Сельта), Борха Іглесіас (Еспаньйол) та Даніеле Верде (Вальядолід).

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Варто зауважити, що жоден із шести голів Ель Класіко, в якому Барселона знищила Реал, у топ не потрапив.