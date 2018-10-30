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Техничный выстрел Филипе Луиса и еще 4 лучших гола 10-го тура Ла Лиги

18:32 31 Читати українською
Техничный выстрел Филипе Луиса и еще 4 лучших гола 10-го тура Ла Лиги
Филипе Луис празднует забитый гол в ворота Реал Сосьедада / соцсети

"Футбол 24" совместно с MEGOGO предлагает посмотреть видео лучших голов, которые были забиты в 10-м туре Примеры.

Авторами пятерки лучших голов прошлого тура чемпионата Испании стали: Хорхе Пулидо (Уэска), Филипе Луис (Атлетико), Яго Аспас (Сельта), Борха Иглесиас (Эспаньол) и Даниэле Верде (Вальядолид).

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Стоит заметить, что ни один из шести голов Эль Класико, в котором Барселона уничтожила Реал, в топ не попал.

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Испания Видеоновости Филипе Луис Филипе Луис Хорхе Пулидо Хорхе Пулидо Яго Аспас Яго Аспас Даниэле Верде Даниэле Верде Борха Иглесиас Борха Иглесиас
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