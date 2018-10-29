Барселона 7-м приниженням запускає хаос у Реалі, Роналду з космосу та агресія проти Неймара – топ-моменти вікенду

Подвійний біль фанатів Реала, шалена агресія вболівальників Марселя проти Неймара та черговий екстаз в Італії через Роналду. "Футбол 24" – про головні моменти європейського вікенду.

Барселона – Реал: 7-а маніта, і дивна ситуація в Мадриді

Каталонці обіграли найпринциповішого суперника, наколотивши тому цілу торбу голів. Так звана маніта (розгром, коли одна з команд забиває мінімум 5 разів) сталась уже не вперше в протистоянні, яке весь світ зве Ель Класіко. Барселона уже 7-й раз в історії чемпіонату Іспанії на Камп Ноу принизила Реал подібним рахунком. Утім команда Вальверде не перевершила свою найбільшу голеаду. У сезоні 1950/51 Барса била Мадрид з рахунком 7:2. Перед тим було декілька разів по 5:0.

На наступний розгром треба було чекати понад 40 років. У сезоні 1993/94 "вершкових" декласували завдяки хет-трику Ромаріо, а також ударам Рональда Кумана та Івана Іглесіаса. Під час ери Моурінью і Гвардіоли (2010/11) ті ж 5:0 оформили Вілья (дубль), Хаві, Педро і Жеффрен. Ще двічі було по 5:1 – такий самий результат, як 29 жовтня 2018-го, трапився у сезоні 1954/54. Вчорашнє фіаско стало найбільшим для "королів" з 2010-го, коли Пеп познущався над Жозе насухо.

Барселона – Реал Мадрид: історичне Класіко, дебют VAR, феєрія Суареса, несподіваний "Роналду" і крах Лопетегі

Усі чекають приходу Антоніо Конте, а він може і не трапитись. Характер і стиль управління командою наразі віддаляє 49-річного італійця від посади мрії. Замінити Хулена Лопетегі, радше за все, як мінімум тимчасово буде покликаний наставник молодіжки Сантьяго Соларі. Аргентинець виконуватиме обов'язки головного тренера у найближчих матчах (дебют у середу в Кубку Іспанії). Можливо, аж до гри Ліги чемпіонів проти Вікторії у Пльзені. Альтернатива Конте? Наставник збірної Бельгії Роберто Мартінес.

А поки Флорентіно Перес не поставив на голосування ради директорів рішення про відставку тренера, відзначаємо, який хаось відбувається в Мадриді прямо зараз. Футболісти не очікували побачити Лопетегі на тренуванні в понеділок, адже напередодні він попрощався з ними. Це призвело до делікатної, ще напруженішої та незручної ситуації. Тренер з асистентами вдавали, що все нормально, але це тільки добра міна після поганої гри.

Роналду – подвійний удар для фанатів Реала

Кріштіану оформив дубль і приніс перемогу Ювентусу над Емполі в чемпіонаті Італії. Бомба-гол Роналду змусив і вболівальників, і керівництво Мадрида ще з більшим болем переживати побиття від Барселони. Юве надолужив втрачену в минулому турі перевагу, адже цього разу на вихідних втратив очки Наполі (ледь врятувались удома проти Роми). "Стара Синьйора" повторила свій найкращий старт у своїй історії: 28 очок після 10 турів (востаннє таке було в сезоні 2012/13). Португалець знову став ключовим гравцем матчу, а то й всього туру Серії А (6 ударів, половина у площину воріт, 2 ключові паси, 88% точності передач, 60 контактів з м'ячем).

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Front page of Gazzetta, Corsport and Tuttosport headline Cristiano Ronaldo inspiring Juventus to a comeback against Empoli with his two goals, one of which was a masterpiece.



"CR7 is from Space"

"He took care of it"

"CR7 Golden Juve" pic.twitter.com/e6uLIbaBUE — Arjun Pradeep (@IndianRegista) 28 жовтня 2018 р.

Потроху стає незамінним у новій команді: з останніх 14 голів туринців у чемпіонаті Італії 10 на його совісті (7+3 за системою гол+пас, причому вперше відзначився з пенальті!). Не дивно, що італійські газети божеволіють від Роналду: Космічний КР7, Він подбає про все та КР7 золотий Юве – заголовки від головних видань після камбеку на полі Емполі (вперше в сезоні туринці програли тайм до перерви).

Борусія Д наближає Баварію перед Класікером

До цього давненько йшло, але раніше Дортмунду щастило. Навіть коли пропускали в компенсований час, встигали вирвати перемогу. Такий фокус не вдався з Гертою. Незважаючи на дубль 18-річного екс-конкурента Ярмоленка Джейдона Санчо, берлінці вирвали нічию – вирішальний гол прилетів на 90+1-й. Баварія завдяки осічкам Борусії М, Вердера і РБ Лейпциг піднімається на другу сходинку. І ось уже до "джмелів" лише мінус 2. Якщо команда Фавра не зможе перемогти непередбачуваний Вольфсбург на виїзді, то перед німецьким Класичним ризикує зрівнятись за очками, а то й опинитись нижче за Мюнхен.

5 - Players born since 2000 involved in at least 1 goal in the top 5 leagues this season :



?????? Jadon Sancho - 10 (4 goals, 6 assists)



?????? Ryan Sessegnon - 2



Pietro Pellegri - 1



Timothy Weah - 1



Enzo Loiodice - 1



Prodigy. #BVBBSC pic.twitter.com/QenMfOZkbi — OptaJean (@OptaJean) 27 жовтня 2018 р. Санчо рве всіх однолітків у топ-чемпіонатах 2018/19: на рахунку англійця 4 голи і 6 асистів

Після двох домашніх поразок суперник Шахтаря в боротьбі за плей-офф Ліги чемпіонів (чи все-таки ЛЄ?) вийшов на переможну стежину. Хоффенхайм за 12 хвилин другого тайму декласував Штутгарт (аутсайдеру не допомагає навіть присутність чемпіона світу Павара). Команда Нагельсманна наближається до єврозони – між 3-м і їхнім 8-м місцем усього лише 4 очки різниці.

Коноплянка просидів весь матч у Лейпцигу в запасі, а його Шальке так і не зумів забити – зате вперше хоча б не програли на полі РБ. Цікаво, що команда українця більше разів влучала в каркас воріт (6), ніж забила голів (5). А ось екс-захисник київського Динамо Александар Драговіч забив свій дебютний гол у Бундеслізі (замкнув дальню стійку ударом ногою, покаравши голкіпера Вердера за провальний вихід) і вперше потрапив у збірну туру від Kicker, хоча його Байєр і пропустив двічі.

Kylian Mbappé in Ligue 1:



2016/17 : 15 goals in 29 games

2017/18 : 13 goals in 27 games

2018/19 : 10 goals in 7 games



He's still only 19-years old. pic.twitter.com/WnZVIpWl30 — Football Tweet (@Football__Tweet) 29 жовтня 2018 р.

ПСЖ і Мбаппе – хто зупинить цю машину, або Атака на Неймара

Команда Тухеля виграла 11 поспіль матчів на старті сезону чемпіонату Франції. Парі Сен-Жермен повторив рекорд Тоттенхема в топ-лігах, встановлений 58 років тому. Перевага над віце-лідером Ліллем вже становить 8 очок. Середня результативність – майже 4 голи за матч! Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром топ-5 чемпіонатів Європи, першим забивши 10 голів і посунувши з вершини Пйонтека. І це ще вундеркінд 3 матчі через дискваліфікацію пропустив!

Перемога в Марселі у французькому Класичному була найскладнішою в сезоні 2018/19 – вперше парижани не могли забити цілу годину ігрового часу. Довелось Тухелю забути про покарання для свого 19-річного форварда. Мбаппе запізнився на передматчевий розбір і засів у запас. Чемпіон світу забив переможний через 3 хвилини після свого виходу. Те, як перед матчем його вичитував старенький Буффон, це просто пісня. Ні, серйозно, ви можете таке уявити в українському футболі? Щоб хтось ось так горів спільною справою і вправляв мізки молодшим зіркам на публіці.

Kylian Mbappé, llegó tarde a la charla técnica y el DT de PSG, Thomas Tuchel, lo mandó directo al banquillo "Cómo castigo". El gran @gianluigibuffon, se le acercó a aconsejarlo y @KMbappe escuchaba atento. APRENDIÓ DE LA VIDA. #RESPECT. pic.twitter.com/jF0fa4PL0U — 100% FICHAJES FÚTBOL (@FichajeGoleador) 29 жовтня 2018 р.

Знову дісталось Неймару. Цього разу не по ногах, а з трибун. В Іспанії Класіко було далеко не настільки жорстоке до нього. Фанати господарів не лише сипали постійними образами, а й закидали його монетками, запальничками, скляними пляшками і навіть... багетами. Це ж французьке Ле Класік, чи як? У певний момент ще за рахунку 0:0 Неймар сам зупинив гру. відмовившись подавати кутовий під обстрілом. Йому ще пощастило, що з влучністю у вболівальників суперника так само сутужно, як у їхніх гравців.

Можливо, фани просто не витримали принижень, які бразилець влаштовував захисникам Марселя у їхніх володіннях. Минулоріч Ней зірвався на супернику, отримавши червону. Цього разу просто обмежився гольовим пасом, який прибив провансальців, і численними ефектними фінтами.

‍♂️ All that was missing was the finish!



Neymar was on fire during Le Classique on Sunday... pic.twitter.com/RvkVPQQikN — Goal UK (@GoalUK) 29 жовтня 2018 р.

Тим часом інший суперник Шахтаря також здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Ліон реабілітувався після одного очка у попередніх 2-х матчах. Нападник "ткачів" Мемфіс Депай забив 14 м'ячів і віддав 11 асистів у 2018-му році в рамках чемпіонату. Кращі показники лише в марсельця Товена (27 очок за системою гол+пас).

А ось суперник Динамо вперше за 8 місяців не забив у Лізі 1. Ренн завершив 24-матчеву результативну серію, поступившись вдома Реймсу. Засмутились і не зібрались після поразки від киян у Лізі Європи? Лише одна перемога за 5 матчів, і від зони вильоту вже лише 2 очки. А там Монако, який уже й з Тьєрі Анрі продовжує серію без перемог у першості Франції до 10-и матчів поспіль і ділить останнє місце з Генгамом. Найгірша серія монегасків за 32 роки (тоді було 13).