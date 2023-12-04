"Минай та Динамо зіграли 73 секунди на стадіоні Минай, після чого пішли у підтрибунне приміщення через повітряну тривогу – МіГ злетів, а ця собака літає дуже довго. Тривога тривала 1,5 години – через неї, в тому числі, матч не відбувся, але це тільки "в тому числі". За всім цим криється значно складніша історія.

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Динамо і Минай пішли у підтрибунку о 13:07. Далі відбулася нарада представників команд – там були Желько Любеновіч, Олег Гусєв і делегат матчу. Вони домовились поновити гру, якщо тривога закінчиться до 14:30. Тривога закінчилася о 14:36 і, відповідно, Динамо почало пакувати речі і збиратися їхати зі стадіону. Зрозуміло, що тривога штука непередбачувана, але чому команди домовилися на 14:30? Річ у тому, що на стадіоні Миная немає жодних освітлювальних приладів. І якщо починати грати о 14:30, то закінчувати гру треба буде десь о 16:30, і світла буде недостатньо. Відповідно, якщо відбій тривоги пролунав о 14:36, то потрібен ще час, щоб команди вийшли і розім'ялись. Більше тайму за світлового дня вони б не зіграли.

Що далі? Які є варіанти розвитку цієї ситуації? Позиція Миная: "Винен ворог, винен організатор повітряної тривоги". Позиція Динамо: "Через тривогу делегат ухвалив рішення про перенесення гри, таке рішення ще й пов'язано з відсутністю можливості дограти поєдинок за умов денного освітлення".

Коли Минай вийшов в УПЛ у 2020 році – вони грали на стадіоні в Ужгороді, а потім через війну переїхали на домашній стадіон. Увесь цей час всі знали, що там немає освітлення, тому матчі ставились на 13:00. Були тривоги, але їх не було в такий короткий світловий день. І це ходіння по лезу ножа не могло закінчитися нічим іншим. Позиція Миная – Динамо могло б вийти і зіграти цей матч. Кияни посилаються на відсутність освітлення, адже за регламентом на кожному стадіоні, на якому проводиться телевізійна зйомка, воно повинно бути.

І що відбудеться далі? Є 2 варіанти розвитку подій. Перший – команди дограють матч. Виконавчий директор УПЛ Дикий вже заявив, що оскільки стадіон сертифікований, то про технічну поразку не йдеться. У нас війна, складна ситуація і рівень вимог для стадіонів настільки занизили, що дозволяють грати на стадіонах, на яких немає світла. Другий варіант – документарний і, судячи з того, що є в документації по стадіону, у Динамо дуже багато козирів, щоб піти в КДК і зарахувати технічну поразку закарпатській команді. Як я розумію, зараз цей варіант більш переможний.

Атестаційний комітет УАФ допустив цей стадіон до змагань, і якщо КДК зарахує технічну поразку, то вийде, що УАФ "вистрілить собі в ногу". А нічого не заважає Динамо натиснути на цю ситуацію. Всі ж пам'ятають ситуацію, яка відбулась 3 роки тому в матчі Інгулець – Шахтар (у грудні домашній матч Інгульця повинен був відбутися у Кропивницькому, але делегат зустрічі скасував гру через те, що поле замерзло і не було готове до поєдинку). Тоді Шахтар казав, що Інгулець винен, оскільки вчасно не увімкнув підігрів. І тоді Інгульцю впаяли 0:3.

Тоді ще всі дивувались, чому Шахтар не хоче зіграти цей матч з Інгульцем? Але була чемпіонська гонитва: навіщо "гірникам" проводити додатковий матч навесні і ускладнювати собі життя, якщо вони за документами могли отримати технічну перемогу? В подібній ситуації нині опиняється Динамо – в них ще 3 перенесені матчі і для чого їм ще один виїзд в Ужгород? Я думаю, що технічна поразка для Миная – це цілком реальний варіант", – сказав Звєров в авторській програмі на ПРОФУТБОЛ Digital.

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