Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про ситуацію зі стадіоном Миная, на якому не змогли дограти матч 16-го туру проти Динамо через відсутність штучного освітлення.

"Чому матчі УПЛ проводяться на стадіоні, на якому немає відповідного освітлення? Оскільки нормативно-правовими документами УАФ передбачено, що допуском стадіонів до змагань в УПЛ та ПФЛ займається саме УАФ, це запитання краще адресувати відповідному комітету УАФ, який атестує стадіони.

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Чи загрожує це Минаю технічною поразкою у поєдинку з Динамо? Через те, що цей стадіон на сьогодні сертифікований УАФ та допущений до проведення матчів Української Премʼєр-Ліги, то на цей момент про технічну поразку не йдеться.

Тим паче на цьому стадіоні протягом сезону уже відбулись багато матчів, як і в минулому сезоні він приймав матчі УПЛ", – поділився Дикий у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, що матч Минай – Динамо був перерваний через повітряну тривогу на території всієї України. Гру не змогли продовжити після завершення тривоги, оскільки на стадіоні відсутнє штучне освітлення.

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