"Зараз буде купа смороду по матчу Минай – Динамо. Прохання до журналістів не забувати, що в Ужгороді є стадіон зі світлом і підігрівом, побудований футбольним клубом Говерла.

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І УАФ повинна сама думати як, де і коли проводити матчі. Клуби – заручники ситуації", – написав Шуфрич-молодший на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер (нині – Х).

Нагадаємо, поєдинок 16-го туру УПЛ між Минаєм і Динамо був перерваний вже на 2-й хвилині через повітряну тривогу по всій території України. Після її завершення гру не змогли продовжити – на стадіоні відсутнє штучне освітлення. Нова дата матчу буде визначена згодом.

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