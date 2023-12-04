"Минай и Динамо сыграли 73 секунды на стадионе Минай, после чего ушли в подтрибунное помещение из-за воздушной тревоги – МиГ взлетел, а эта собака летает очень долго. Тревога длилась 1,5 часа – из-за нее, в том числе, матч не состоялся, но это только "в том числе". За всем этим кроется значительно более сложная история.

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Динамо и Минай ушли в подтрибунку в 13:07. Далее состоялось совещание представителей команд – там были Желько Любенович, Олег Гусев и делегат матча. Они договорились возобновить игру, если тревога закончится до 14:30. Тревога закончилась в 14:36 и, соответственно, Динамо начало паковать вещи и собираться уезжать со стадиона. Понятно, что тревога штука непредсказуемая, но почему команды договорились на 14:30? Дело в том, что на стадионе Миная нет никаких осветительных приборов. И если начинать играть в 14:30, то заканчивать игру надо будет где-то в 16:30, и света будет недостаточно. Соответственно, если отбой тревоги прозвучал в 14:36, то нужно еще время, чтобы команды вышли и размялись. Больше тайма при световом дне они бы не сыграли.

Что дальше? Какие есть варианты развития этой ситуации? Позиция Миная: "Виноват враг, виноват организатор воздушной тревоги". Позиция Динамо: "Из-за тревоги делегат принял решение о переносе игры, такое решение еще и связано с отсутствием возможности доиграть поединок в условиях дневного освещения".

Когда Минай вышел в УПЛ в 2020 году – они играли на стадионе в Ужгороде, а затем из-за войны переехали на домашний стадион. Все это время все знали, что там нет освещения, поэтому матчи ставились на 13:00. Были тревоги, но их не было в такой короткий световой день. И это хождение по лезвию ножа не могло закончиться ничем другим. Позиция Миная – Динамо могло бы выйти и сыграть этот матч. Киевляне ссылаются на отсутствие освещения, ведь по регламенту на каждом стадионе, на котором проводится телевизионная съемка, оно должно быть.

И что произойдет дальше? Есть 2 варианта развития событий. Первый – команды доиграют матч. Исполнительный директор УПЛ Дикий уже заявил, что поскольку стадион сертифицирован, то о техническом поражении речь не идет. У нас война, сложная ситуация и уровень требований для стадионов настолько занизили, что позволяют играть на стадионах, на которых нет света. Второй вариант – документарный и, судя по тому, что есть в документации по стадиону, у Динамо очень много козырей, чтобы пойти в КДК и засчитать техническое поражение закарпатской команде. Как я понимаю, сейчас этот вариант более победный.

Аттестационный комитет УАФ допустил этот стадион к соревнованиям, и если КДК засчитает техническое поражение, то получится, что УАФ "выстрелит себе в ногу". А ничего не мешает Динамо надавить на эту ситуацию. Все же помнят ситуацию, произошедшую 3 года назад в матче Ингулец – Шахтер (в декабре домашний матч Ингульца должен был состояться в Кропивницком, но делегат встречи отменил игру из-за того, что поле замерзло и было неготово к поединку). Тогда Шахтер говорил, что Ингулец виноват, поскольку вовремя не включил подогрев. И тогда Ингульцу впаяли 0:3.

Тогда еще все удивлялись, почему Шахтер не хочет сыграть этот матч с Ингульцом? Но была чемпионская гонка: зачем "горнякам" проводить дополнительный матч весной и усложнять себе жизнь, если они по документам могли получить техническую победу? В подобной ситуации сейчас оказывается Динамо – у них еще 3 перенесенных матча и для чего им еще один выезд в Ужгород? Я думаю, что техническое поражение для Миная – это вполне реальный вариант", – сказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

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