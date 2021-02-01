Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас поділився думками щодо причетності Ліонеля Мессі до кризової ситуації в Барселоні.

"Делікатне фінансове становище Барселони (як і в інших великих клубів) – це не вина Мессі, а скоріше руйнівний ефект COVID-19.

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Без пандемії дохід, отриманий найкращим в історії, покрив би ці витрати. Жовтизна, з якою трактується ця тема, несправедлива", – написав Тебас у своєму твіттері.

Зазначимо, що Мессі має отримати понад 555 млн євро без урахування податків. Цікаво, що лише нещодавно "блаугранас" звітували про борги в понад 1 млрд євро.

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