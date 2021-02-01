Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о причастности Лионеля Месси к кризисной ситуации в Барселоне.

"Деликатное финансовое положение Барселоны (как и у других крупных клубов) – это не вина Месси, а скорее разрушительный эффект COVID-19.

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Без пандемии доход, полученный лучшими в истории, покрыл бы эти расходы. "Желтизна", с которой относятся к этому, несправедлива", – написал Тебас в своем твиттере.

Отметим, что Месси должен получить более 555 млн евро без учета налогов. Интересно, что совсем недавно "блаугранас" отчитывались о долгах в более 1 млрд евро.

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