Каталонський клуб опублікував фінансовий звіт за 2020 рік, який змушує хапатися за голову фанатів "блаугранас".

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Барселона завершила сезон 2019/20 з чистими збитками у розмірі 488,4 млн євро, повідомляє Marca. Загальна сума сягнула астрономічної цифри – 1,173 млрд. З них 730 млн є короткостроковими, тому каталонці намагаються знайти компроміс з кредиторами. Деякі вже погодилися відтермінувати розрахунок до літа 2021 року, але з іншими ще потрібно домовлятися.

Зазначається, що Барселона розраховувала отримати у нинішньому сезоні 56 млн чистого прибутку, проте наразі ці плани "блаугранас" виглядають вкрай малоймовірними.

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