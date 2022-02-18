Тебас сподівається, що УЄФА сильніше фінансово притисне ПСЖ та Манчестер Сіті
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розраховує, що такі клуби, як ПСЖ та Манчестер Сіті, не зможуть більше витрачати астрономічні суми на нових гравців.
"Битва за дотримання фінансового fair-play з такими клубами, як Ман Сіті та ПСЖ, програна? Ні. Насправді, я сподіваюся, що на наступному засіданні виконкому УЄФА затвердять новий фінансовий fair-play із важливими змінами, які сильніше притиснуть ці клуби-держави", – наводить слова Тебаса El Periódico de España.
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Слід відзначити, що активна літня трансферна кампанія спричинила збитки парижанам на 200 млн євро, які необхідно перекрити продажами, аби не порушити фінансовий fair-play.
Манчестер Сіті в 2020 році висували звинувачення у порушенні ФФП. Клуб навіть дискваліфікували з ЛЧ на два сезони, однак апеляція дозволила змінити покарання на великий штраф.
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