Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розраховує, що такі клуби, як ПСЖ та Манчестер Сіті, не зможуть більше витрачати астрономічні суми на нових гравців.

"Битва за дотримання фінансового fair-play з такими клубами, як Ман Сіті та ПСЖ, програна? Ні. Насправді, я сподіваюся, що на наступному засіданні виконкому УЄФА затвердять новий фінансовий fair-play із важливими змінами, які сильніше притиснуть ці клуби-держави", – наводить слова Тебаса El Periódico de España.

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Слід відзначити, що активна літня трансферна кампанія спричинила збитки парижанам на 200 млн євро, які необхідно перекрити продажами, аби не порушити фінансовий fair-play.

Манчестер Сіті в 2020 році висували звинувачення у порушенні ФФП. Клуб навіть дискваліфікували з ЛЧ на два сезони, однак апеляція дозволила змінити покарання на великий штраф.

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