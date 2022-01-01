Боси ПСЖ зіткнулися зі складним завданням – заробити 100 млн євро на трансферах на продаж, аби не порушувати фінансовий фейр-плей. Спортивний директор клубу Леонардо навіть визначився зі списком гравців, з якими парижани можуть розпрощатись: Курзава, Дракслер, Керер, Паредес, Серхіо Ріко та Ікарді.

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Як повідомляє AS з посиланням на L'Equipe, самі гравці не мають наміру покидати ПСЖ, що значно ускладнює завдання клубу. Не сприяє розпродажу і велика зарплата футболістів – той же Ріко (третій голкіпер команди) отримує 2 млн євро на рік, що є фактично нереальною сумою для більшості клубів. Якщо хтось із гравців і вирішить змінити клуб, то лише за умови збереження поточного рівня заробітків.

Слід відзначити, що активна літня трансферна кампанія спричинила збитки парижанам на 200 млн євро, які і необхідно перекрити продажами.

Додамо, що наразі ПСЖ посідає перше місце у Лізі 1 з 46 очками (13 пунктів відриву від другого місця) та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів.

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