Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассчитывает, что такие клубы, как ПСЖ и Манчестер Сити, не смогут больше тратить астрономические суммы на новых игроков.

"Битва за соблюдение финансового fair-play с такими клубами как Ман Сити и ПСЖ проиграна? Нет. На самом деле, я надеюсь, что на следующем заседании исполкома УЕФА утвердят новый финансовый fair-play с важными изменениями, которые сильнее прижмут эти клубы-государства", – приводит слова Тебаса El Periódico de España.

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Стоит отметить, что активная летняя трансферная кампания нанесла ущерб парижанам на 200 млн евро, которые необходимо перекрыть продажами, чтобы не нарушить финансовый fair-play.

Манчестер Сити в 2020 году выдвигали обвинения в нарушении ФФП. Клуб даже дисквалифицировали с ЛЧ на два сезона, однако апелляция позволила сменить наказание на большой штраф.

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