Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас подав у відставку для того, щоб балотуватися на четвертий термін.

У середу, 22 листопада, президент Ла Ліги Хав'єр Тебас оголосив про свою відставку. Як інформує ESPN, він зробив це для того, щоб мати можливість балотуватися на четвертий термін.

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Тебас обіймає свою посаду з 2013 року. Його мандат діяв до 23 грудня, тому раптове рішення про відставку стало для багатьох несподіваним.

"Кілька хвилин тому я подав заяву про відставку з поста президента Ла Ліги до закінчення мого терміну, який закінчувався 23 грудня. Відкриється новий виборчий процес, у якому я висуну свою кандидатуру. Тому я вимагатиму підтримки і довіри у клубів, щоб вони могли впоратися з завданнями, що стоять перед нами", – написав Хав'єр у своїх соціальних мережах.

Згідно з джерелом, 61-річний фахівець навряд чи зіткнеться з конкуренцією на нових виборах – його підтримують президенти клубів першого і другого дивізіонів Іспанії.

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