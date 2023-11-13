Чемпіонат Іспанії 2023/24, 13-й тур

Севілья – Бетіс – 1:1

Голи: Ракітіч, 79 – Перес, 72

Атлетіко – Вільяреал – 3:1

Голи: Вітсель, 45+1, Грізманн, 80, Ліно, 85 – Ж. Морено, 20

Центральною подією дня у Ла Лізі було "Ель Гран Дербі" між Севільєю і Бетісом. "Рохібланкос" підходили до нього в ненайкращому стані, не знаючи перемог у п'яти турах поспіль – а от "вердібланкос" могли піднятись на шосту позицію, звідки до зони ЛЧ лишень два очки. Словом, нічия у цій битві нікого не влаштовувала.

Вже у перші три хвилини Бетіс міг забивати двічі, а на 15-й Бельєрін таки прошив голкіпера нервіонців – от тільки взяття воріт не зарахували через офсайд. Після цього "вердібланкос" змарнували ще мінімум два топ-моменти, причому Міранда міг забивати з метру. Севілью рятував голкіпер Дмітровіч, лайнсмени та марнотратство суперника.

В другому таймі нічого не змінилось. "Королівський клуб" домінував і створював хороші нагоди в чужому штрафному, а особливо виділявся Перес – його постріл з гострого кута парирував Дмітровіч, а ще один удар поцілив у стійку. Зрештою, на 72-й хвилині Айозе вивів Бетіс уперед, зігравши на добиванні після подачі Іско й невдалого виносу від Дмітровіча. 0:1!

Але щастя тривало недовго. Вже на 79-й хвилині Ракітіч зрівняв рахунок, вистріливши метрів з 25-ти у ліву дев'ятку – 1:1! Після цього почався шалений розмін контратаками, у яких значно активнішим і гострішим був Бетіс. Севілья мала тільки дальні удари (нехай і небезпечні), а от Перес навіть другий гол забив (втім, його скасували через вихід м'яча за межі поля). Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Програму дня в Іспанії завершував не менш цікавий поєдинок. Атлетіко у рідних стінах приймав Вільяреал, невдало розпочавши зустріч – на 20-й хвилині Жерар Морено вивів "жовту субмарину" вперед, зігравши на добиванні після удару Сьорлота. До речі, він побив клубний рекорд, забивши у п'яти поспіль матчах Ла Ліги. Досі він належав Форлану (сезон 2004/05).

До кінця першого тайму левантійці були значно гострішими. Від серйозних проблем мадридців рятували тільки сейви Облака. Втім, прямо перед перервою Атлетіко зумів відігратись зусиллями Вітселя – Аксель відзначився вперше за рік, а в складі Атлетіко цей гол став дебютним.

У другому таймі "матрацники" були активнішими й гострішими, хоча Вільяреал давав гідну відповідь. До 79-ї хвилини рахунок залишався рівним, однак потім підопічні Дієго Сімеоне дотиснули "підводників". На 80-й хвилині Грізманн замкнув простріл Льоренте, а на 85-й Ліно розстріляв ворота з пасу Барріоса – 3:1. Атлетіко святкує перемогу й зміцнює позиції в зоні ЛЧ, відірвавшись від п'ятої позиції на чотири очки при грі в запасі.

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