Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в отставку для того, чтобы баллотироваться на четвёртый срок.

В среду, 22 ноября, президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о своей отставке. Как информирует ESPN, он сделал это для того, чтобы иметь возможность баллотироваться на четвёртый срок.

Реал не хотел повышать зарплату президенту Ла Лиги – его поддержал только один клуб

Тебас занимает свою должность с 2013 года. Его мандат действовал до 23 декабря, поэтому внезапное решение об отставке стало для многих неожиданным.

"Несколько минут назад я подал заявление об отставке с поста президента Ла Лиги до окончания моего срока, который заканчивался 23 декабря. Откроется новый избирательный процесс, в котором я выдвину свою кандидатуру. Поэтому я потребую поддержки и доверия у клубов, чтобы они могли справиться с стоящими перед нами задачами", – написал Хавьер в своих социальных сетях.

Согласно источнику, 61-летний специалист вряд ли столкнется с конкуренцией на новых выборах – его поддерживают президенты клубов первого и второго дивизионов Испании.

Севилья благодаря шедевру Ракитича сыграла вничью в дерби с Бетисом, Атлетико в волевом стиле победил Вильяреал