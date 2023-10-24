Тебас на позачерговому засіданні асамблеї клубів запропонував представникам команд розглянути питання щодо підвищення його зарплати. Як інформує журналіст Хорхе Калабрес, пропозицію було ухвалено більшістю голосів. За підвищення Тебасу окладу висловилися 40 клубів Ла Ліги і Сегунди з 42-х.

"Хотів назвати вам стартовий склад Реала": Анчелотті розкритикував журналістів за недоречні питання перед матчем ЛЧ

Згідно з джерелом, проти підвищення зарплати Тебасу виступив Реал і ще один клуб. Тепер Хав'єр зароблятиме 5,4 млн євро замість 3,36 млн євро. Для порівняння: гравці Ла Ліги в середньому заробляють 2,3 млн євро.

Раніше в одному з інтерв'ю на запитання про те, чи є він уболівальником Реала, Тебас відповів: "Через посаду, яку я обіймаю, я втратив пристрасть до Реала".

Реал зберіг лідерство у Прімері, розписавши нічию з Севільєю – Жирона отримала шанс наздогнати Мадрид