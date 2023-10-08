"Перший тайм пройшов не так, як ми планували. Було багато боротьби. Це те, чим славиться Оболонь, і в цьому компоненті вона нас переграла.

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Другий тайм почали непогано, але сталося вилучення, після якого було важко. Те, що було після другого вилучення, важко назвати футболом.

Щодо вилучення Курила, то я не розумію трактування суддівське. Ми в кожному турі говоримо, що винні судді, й від цього страждають одні й ті ж команди. Один говорить, що він не фіксує офсайд, бо дає дограти епізод, а інший, що мусить дати попередження, бо перший не зафіксував офсайд. Замкнуте коло, а страждають команди", – цитує Голодюка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 10-ти турів Металіст 1925 опустився на 11-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 11 очок.

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