"То, что было после 2 удаления, трудно назвать футболом": тренер Металлиста 1925 разнес судейство в матче с Оболонью
Олег Голодюк эмоционально прокомментировал поражение от Оболони (0:1) в матче 10-го тура УПЛ.
"Первый тайм прошел не так, как мы планировали. Было много борьбы. Это то, чем славится Оболонь, и в этом компоненте она нас переиграла.
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Второй тайм начали неплохо, но случилось удаление, после которого было тяжело. То, что было после второго удаления, трудно назвать футболом.
Относительно удаления Курило, то я не понимаю трактовку судейскую. Мы в каждом туре говорим, что виноваты судьи, и от этого страдают одни и те же команды. Один говорит, что он не фиксирует офсайд, потому что дает доиграть эпизод, а другой, что должен дать предупреждение, потому что первый не зафиксировал офсайд. Замкнутый круг, а страдают команды", – цитирует Голодюка УПЛ ТБ.
Напомним, после 10-ти туров Металлист 1925 опустился на 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 11 очков.
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