Мадридці у 21 турі Ла Ліги обіграли Альмерію (3:2) завдяки голу Карвахаля в компенсований час. Гра запам'яталася низкою скандалів, зокрема незарахованим м'ячем гостей через сумнівний фол.

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Як повідомляє AS, у перерві матчу Беллінгем підійшов до суддів і поскаржився на їхню роботу: "Фол тут, фол там... Ви не фіксуєте на мені порушення. Те саме лайно щотижня".

Нагадаємо, Джуд Беллінгем – найкращий бомбардир Реала. В його активі 18 голів у 26 матчах за мадридців у всіх турнірах.

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