"Ви бачите, що одна команда може сказати судді все, що завгодно, перебуваючи в метрі від нього, а ми не можемо. Є багато відмінностей. Дуже багато відмінностей. Я розумію, що вони – Реал, а ми – Альмерія, але.... Це змагання, яке повинно бути чесним для всіх, і іноді важко побачити, що це так.

"Нас пограбували": гравець Альмерії розлючений через скандальну поразку від Реала

Другий гол (Реала – прим.) нам забили рукою, а пенальті в наші ворота не було, тому що на мені сфолили перед цим. Я вистрибнув і відчув поштовх, через який я впав. Якщо цей контакт не був фолом, то удар Беллінгема, коли нам скасували третій гол, теж не повинен був бути фолом.

Ми дуже безпорадні. Всі рішення ухвалювали вони. Ми не на останньому місці через суддів, але в таких іграх дуже боляче, коли таке трапляється", – наводить слова Едгара Гонсалеса Marca.

Нагадаємо, Альмерія зі скандалом програла Реалу, ведучи в рахунку 2:0. Арбітр скасував один із голів у ворота Кепи через сумнівний фол, зарахував гол Вінісіуса передпліччям та додав 11 хвилин – мадридці в компенсований час вирвали перемогу.

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