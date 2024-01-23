Мадридцы в 21 туре Ла Лиги обыграли Альмерию (3:2) благодаря голу Карвахаля в компенсированное время. Игра запомнилась рядом скандалов, в частности незасчитанным мячом гостей из-за сомнительного фола.

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Как сообщает AS, в перерыве матча Беллингем подошел к судьям и пожаловался на их работу: "Фол здесь, фол там... Вы не фиксируете на мне нарушения. Одно и то же дерьмо каждую неделю".

Напомним, Джуд Беллингем – лучший бомбардир Реала. В его активе 18 голов в 26 матчах за мадридцев во всех турнирах.

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