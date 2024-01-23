"То самое дерьмо каждую неделю": Беллингем жестоко раскритиковал судей скандального матча Реала
Полузащитник Реала Джуд Беллингем недоволен отношением арбитров к его персоне.
Мадридцы в 21 туре Ла Лиги обыграли Альмерию (3:2) благодаря голу Карвахаля в компенсированное время. Игра запомнилась рядом скандалов, в частности незасчитанным мячом гостей из-за сомнительного фола.
"Нам забили рукой": игрок Альмерии убежден в пристрастном отношении судей к соперникам Мадрида
Как сообщает AS, в перерыве матча Беллингем подошел к судьям и пожаловался на их работу: "Фол здесь, фол там... Вы не фиксируете на мне нарушения. Одно и то же дерьмо каждую неделю".
Напомним, Джуд Беллингем – лучший бомбардир Реала. В его активе 18 голов в 26 матчах за мадридцев во всех турнирах.
Хет-трик Довбика и гол Цыганкова вернули Жирону на вершину – украинцы разбили Севилью и уничтожили Рамоса