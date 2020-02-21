Тайсон знову розмістив неоднозначну публікацію в соцмережах

Півзахисник Шахтаря Тайсон вкотре змусив прихильників свого таланту задуматися про долю бразильця.

"Якщо ви не розумієте моє мовчання, як ви зрозумієте мої слова? Мої мотиви?" – написав Тайсон під фото у формі Шахтаря на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Нагадаємо, що раніше Тайсон неодноразово заявляв про бажання покинути Шахтар і про те, що клуб не хоче його відпускати.

Генеральний директор донеччан Сергій Палкін назвав активність 32-річного бразильця в соціальних мережах незрозумілою. Шахтар уже відібрав у Тайсона капітанську пов'язку і передав її Андрію Пятову.

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