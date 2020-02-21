Тайсон снова разместил неоднозначную публикацию в соцсетях

Полузащитник Шахтера Тайсон в очередной раз заставил поклонников своего таланта задуматься о судьбе бразильца.

"Если вы не понимаете мое молчание, как вы поймете мои слова? Мои мотивы?" – написал Тайсон под фото в форме Шахтера на своей странице в Инстаграме.

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Напомним, что ранее Тайсон неоднократно заявлял о желании покинуть Шахтер и о том, что клуб не хочет его отпускать.

Генеральный директор дончан Сергей Палкин назвал активность 32-летнего бразильца в социальных сетях непонятной. Шахтер уже отобрал у Тайсона капитанскую повязку и передал ее Андрею Пятову.

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