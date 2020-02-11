Палкін відреагував на пости Тайсона в соцмережах – керівник Шахтаря назвав умову, за якої клуб відпустить бразильця

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прояснив позицію клубу щодо ситуації навколо Тайсона, який неодноразово натякав на бажання покинути "гірників".

"Мені складно коментувати, тому що, насправді, ті повідомлення, які він залишає в соцмережах, вони двоякі, часом незрозуміло, чого вони взагалі стосуються.

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У нас є контракт з ним. У контракті є прописна сума, за скільки ми його відпустимо. Це було відомо агентам і всім пов'язаним людям дуже давно. Тому якщо за нього готові були заплатити цю суму, питань ніяких немає, розмов би не було.

Якщо потенційні клуби не готові платити, то на цьому все закінчується. Тайсон має серйозну зарплату, тому, скажімо так, гнівити Бога йому нема чого тут. Умови у нього прекрасні з усіх боків. Тому контракт потрібно виконувати", – сказав Палкін в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, на початку 2020-го бразилець у своїх постах в інстаграмі регулярно натякав на бажання покинути Шахтар. Його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.

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