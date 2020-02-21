"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти Бенфіки

"Футбол 24" обговорює перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка (2:1) із Андрієм Полуніним, хавбеком збірної України 90-х.

– Як вам Шахтар після зимової перерви? Чи склалося враження, що долю протистояння потрібно було вирішувати ще в першому матчі?

– Треба розуміти, що Шахтар не міг авантюрно бігти вперед заради того, щоб забити ще один гол. Адже ми переконалися, що Бенфіка спроможна гостро контратакувати і реалізовувати свої моменти. Рахунок першого матчу залишає португальцям хороші шанси.

– Скасований гол Марлоса. Використання системи VAR доходить до абсурду?

– Мені взагалі складно коментувати VAR, адже за останні півроку практика засвідчила, що система хоча й допомагає арбітрам, але потребує вдосконалення. Слід прописати чіткіші правила.

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Наразі враження двояке. З одного боку VAR убезпечує арбітрів від серйозних помилок. З іншого боку – багато скасованих голів через міліметрові офсайди, як із Марлосом. Вважаю, що таке взяття воріт Бенфіки потрібно було зараховувати.

– Як вам гра лідерів команди, насамперед – Тайсона?

– Звичайно, від нього завжди очікуєш більшого. Але потрібно враховувати, що це перший офіційний матч 2020-го після тривалої паузи, а також рівень суперника. Так чи інакше Тайсон зробив вагомий внесок у перемогу. Особливо у випадку з другим голом, коли він поборовся до кінця і зробив пас на Мораєса, що призвело до голу Коваленка. Разом з тим, можливо, у деяких моментах Тайсон зіграв не так. Важко судити – ми ж не знаємо, що в нього на душі.

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– Хто був найкращим у складі господарів?

– Дуже сподобався Коваленко. Помітно, що набуває впевненості і стабільності. За мірками європейського футболу Віктора вже складно назвати молодим і перспективним, але зараз він більш твердо заявляє про претензії на основний склад. Виділив би також Ісмаїлі та Патріка. Вони не здивували – просто підтвердили грою свій високий клас.

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– Напівпорожні трибуни харківського стадіону на матчі такого рівня вас неприємно здивували?

– Потрібно враховувати, що Шахтар грає не у своєму місті. Плюс – зима, холод. Можливо, це також вплинуло. Звісно, хочеться, щоб "гірників" підтримували активніше. Все-таки, це єдина українська команда, яка ще залишається у єврокубках.

– Як потрібно зіграти у Португалії, щоб зберегти здобутий мінімальний гандикап і пробитися в 1/8 фіналу?

– Насамперед, потрібно зробити висновки із помилок, допущених у вчорашньому матчі. Нам не обов’язково перемагати у Португалії, але й сідати у глибоку оборону також не можна. Суперник – технічний, він уміє грати у футбол. Сподіваюся, Каштру обере правильну, оптимальну тактику. Є суттєві підстави сподіватися на позитивний результат для Шахтаря.

– Які помилки ви маєте на увазі?

– Через те, що це був перший матч після зимових зборів, командні взаємозв'язки – особливо в обороні – виявилися недостатньо чіткими і злагодженими. Потрібно налагодити комунікацію – і все буде гаразд.

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Шахтар – Бенфіка: українець з рекордом ЛЄ, поганий результат, неочікуваний гравець матчу і VAR проти донеччан