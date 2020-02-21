toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ШАХТАР - БЕНФІКА РОМА - ГЕНТ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти Бенфіки

12:30 1612 Читать на русском
"Ми не знаємо, що у Тайсона на душі": чому Марлоса пограбували, або Яких помилок припустився Шахтар проти Бенфіки
Шахтар забивав двічі / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка (2:1) із Андрієм Полуніним, хавбеком збірної України 90-х.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

– Як вам Шахтар після зимової перерви? Чи склалося враження, що долю протистояння потрібно було вирішувати ще в першому матчі?

– Треба розуміти, що Шахтар не міг авантюрно бігти вперед заради того, щоб забити ще один гол. Адже ми переконалися, що Бенфіка спроможна гостро контратакувати і реалізовувати свої моменти. Рахунок першого матчу залишає португальцям хороші шанси.

– Скасований гол Марлоса. Використання системи VAR доходить до абсурду?

– Мені взагалі складно коментувати VAR, адже за останні півроку практика засвідчила, що система хоча й допомагає арбітрам, але потребує вдосконалення. Слід прописати чіткіші правила.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Наразі враження двояке. З одного боку VAR убезпечує арбітрів від серйозних помилок. З іншого боку – багато скасованих голів через міліметрові офсайди, як із Марлосом. Вважаю, що таке взяття воріт Бенфіки потрібно було зараховувати.

– Як вам гра лідерів команди, насамперед – Тайсона?

– Звичайно, від нього завжди очікуєш більшого. Але потрібно враховувати, що це перший офіційний матч 2020-го після тривалої паузи, а також рівень суперника. Так чи інакше Тайсон зробив вагомий внесок у перемогу. Особливо у випадку з другим голом, коли він поборовся до кінця і зробив пас на Мораєса, що призвело до голу Коваленка. Разом з тим, можливо, у деяких моментах Тайсон зіграв не так. Важко судити – ми ж не знаємо, що в нього на душі.

"Буду посміхатись, навіть коли мені сумно", – Тайсон продовжує скаржитися в соцмережах

– Хто був найкращим у складі господарів?

– Дуже сподобався Коваленко. Помітно, що набуває впевненості і стабільності. За мірками європейського футболу Віктора вже складно назвати молодим і перспективним, але зараз він більш твердо заявляє про претензії на основний склад. Виділив би також Ісмаїлі та Патріка. Вони не здивували – просто підтвердили грою свій високий клас.

Шахтар – Бенфіка: Коваленко заробляє на новий контракт, а Тайсон має совість – оцінки "гірникам" за важливу перемогу

– Напівпорожні трибуни харківського стадіону на матчі такого рівня вас неприємно здивували?

– Потрібно враховувати, що Шахтар грає не у своєму місті. Плюс – зима, холод. Можливо, це також вплинуло. Звісно, хочеться, щоб "гірників" підтримували активніше. Все-таки, це єдина українська команда, яка ще залишається у єврокубках.

– Як потрібно зіграти у Португалії, щоб зберегти здобутий мінімальний гандикап і пробитися в 1/8 фіналу?

– Насамперед, потрібно зробити висновки із помилок, допущених у вчорашньому матчі. Нам не обов’язково перемагати у Португалії, але й сідати у глибоку оборону також не можна. Суперник – технічний, він уміє грати у футбол. Сподіваюся, Каштру обере правильну, оптимальну тактику. Є суттєві підстави сподіватися на позитивний результат для Шахтаря.

– Які помилки ви маєте на увазі?

– Через те, що це був перший матч після зимових зборів, командні взаємозв'язки – особливо в обороні – виявилися недостатньо чіткими і злагодженими. Потрібно налагодити комунікацію – і все буде гаразд.

Сторінка автора у Facebook

Шахтар – Бенфіка: українець з рекордом ЛЄ, поганий результат, неочікуваний гравець матчу і VAR проти донеччан

blog_ava
Карпати у пошуках інвестора звернулися до Порошенка, – ТаТоТаке
11:41
3746
Теги
Ліга Європи Головне Олег Бабій Андрій Полунін Луїш Каштру Луїш Каштру Шахтар - Бенфіка Ісмаїлі Ісмаїлі Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Статті Думка експерта Тайсон Тайсон Алан Патрік Алан Патрік Марлос Марлос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
59
хв
Ніцца
20:00
Брест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук