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Тайсон зізнався, що хотів повернутися до Бразилії після расистського скандалу у матчі Шахтар – Динамо

06:00 60 Читать на русском
Тайсон зізнався, що хотів повернутися до Бразилії після расистського скандалу у матчі Шахтар – Динамо
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Капітан Шахтаря Тайсон розповів про свій психологічний стан після расистських образ, від яких він постраждав у матчі 14 туру УПЛ проти Динамо (1:0).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Після того що сталось, перше, що я подумав, було: "Гадаю, пора мені збирати речі і повертатися до Бразилії". Але це складно, адже Шахтар відхилив пропозицію від Мілана, яка складала 30 млн євро.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

Уявіть, що буде, якщо я зараз попрошу відпустити мене додому? Ніяких шансів. 15 грудня я буду в Бразилії, але у відпустці", – цитує Тайсона Globo Esporte.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо зупиняли на 70-й хвилині через расистські вигуки фанатів на адресу капітана "гірників". Бразилець відповів непристойним жестом і був вилучений з поля, але команди повернулися на поле і змогли завершити гру.

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Теги
Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Расизм у футболі
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