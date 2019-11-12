Тайсон признался, что хотел вернуться в Бразилию после расистского скандала в матче Шахтер – Динамо

Капитан Шахтера Тайсон рассказал о своем психологическом состоянии после расистских оскорблений, от которых он пострадал в матче 14 тура УПЛ против Динамо (1:0).

"После того что произошло, первое, что я подумал, было: "Наверное, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но это сложно, ведь Шахтер отклонил предложение от Милана, которое составляло 30 млн евро.

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Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске", – цитирует Тайсона Globo Esporte.

Напомним, матч Шахтер – Динамо останавливали на 70-й минуте из-за расистских выкриков фанатов в адрес капитана "горняков". Бразилец ответил неприличным жестом и был удален с поля, но команды вернулись на поле и смогли завершить игру.

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