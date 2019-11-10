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Шахтар – Динамо: арбітр зупинив матч через расистські вигуки фанатів, які довели Тайсона до сліз

18:52 1477 Читать на русском
Шахтар – Динамо: арбітр зупинив матч через расистські вигуки фанатів, які довели Тайсона до сліз
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Центральний матч 14 туру УПЛ між Шахтарем і Динамо відзначився вкрай неприємним епізодом за участі хавбека "гірників" Тайсона і фанатів гостей.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

Арбітр матчу Микола Балакін був змушений зупинити матч на 70-й хвилині. Вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом.

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Команди пішли у підтрибунне приміщення, а камера "зловила" сльози на обличчі капітана Шахтаря. Гра зупинилась приблизно на 5-7 хвилин, упродовж яких диктор нагадав фанатам про правила поведінки на стадіоні і можливе покарання за їх порушення. Зрештою, команди таки повернулись на поле, але вже без Тайсона – бразилець отримав пряму червону картку за свою грубу відповідь на вибрики вболівальників суперника.

До слова, у попередньому матчі між Шахтарем і Динамо також не обійшлось без вилучень. Протистояння 1/8 Кубка України не дограли Тарас Степаненко і Володимир Шепелєв, але причиною їхніх покарань були суто ігрові порушення.

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