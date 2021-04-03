Молодіжна команда Шахтаря, сьогодні, 3 квітня зіграє з однолітками з Ворскли. Поєдинок розпочнеться об 11:00.

Шахтар не готовий відпустити Тайсона достроково, – Денисов

Як повідомляє офіційний телеграм-канал "гірників", з перших хвилин на полі з'явиться Тайсон, якого після матчу з Ромою перевели в дубль. Бразилець, за словами Даріо Срни, відмовився розминатися і виходити на заміну. Також скандаліста покарали штрафом.

У поточному сезоні Тайсон провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку 33-річний вінгер стає вільним агентом, а преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

У Шахтарі він бунтував задовго до Тайсона: призовий кросворд від головного редактора