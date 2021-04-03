Молодежная команда Шахтера, сегодня, 3 апреля сыграет со сверстниками из Ворсклы. Поединок начнется в 11:00.

Шахтер не готов отпустить Тайсона досрочно, – Денисов

Как сообщает официальный телеграмм-канал "горняков", с первых минут на поле появится Тайсон, которого после матча с Ромой перевели в дубль. Бразилец, по словам Дарио Срны, отказался разминаться и выходить на замену. Также скандалиста наказали штрафом.

В текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, а пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

У Шахтарі він бунтував задовго до Тайсона: призовий кросворд від головного редактора