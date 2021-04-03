Тайсон сыграет за дубль Шахтера – урок воспитания для скандалиста
Бразилец Шахтера Тайсон, похоже, вполне поплатился за свою строптивость.
Молодежная команда Шахтера, сегодня, 3 апреля сыграет со сверстниками из Ворсклы. Поединок начнется в 11:00.
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Как сообщает официальный телеграмм-канал "горняков", с первых минут на поле появится Тайсон, которого после матча с Ромой перевели в дубль. Бразилец, по словам Дарио Срны, отказался разминаться и выходить на замену. Также скандалиста наказали штрафом.
В текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, а пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.
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