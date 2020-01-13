Тайсон шкодує, що показав фанатам Динамо середній палець – у бразильця благородна причина

Півзахисник Шахтаря Тайсон згадав неприємний інцидент, пов'язаний з расизмом, який стався восени в поєдинку з київським Динамо.

"Для мене рік був чудовим. За мене проголосували як за найкращого гравця України, я отримав приз від світового кумира Андрія Шевченка. Я сподіваюся, що люди припинять ці расистські речі, тому що вони ні до чого не приводять.

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Я ніколи не проходив через це, але бачив, як мій приятель зіткнувся з подібним. Коли я грав у Металісті, сенегальський захисник Папа Гуйє щодня проходив через це і ніколи не реагував. Це було правильно. Але в той день я повинен був зробити це, тому що звук був дуже гучним на трибунах.



Фанати імітували звуків мавпи, і перше, що я зробив, – відреагував, тому що мені більше нічого було робити. Я побачив м'яч і штовхнув його, зробив жест середнім пальцем. Але потім перепросив, бо на це дивляться багато дітей. Діти повинні бачити, як Тайсон посміхається, грає з м'ячем і робить те, що мені подобається робити. Але це вже сталося. Я не подумав тоді. Я повинен був захищати себе, і спосіб захистити себе був саме таким. І я сподіваюся не пройти через це знову", – цитує Тайсона Globo Esporto.

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Нагадаємо, Тайсон показав середній палець фанатам Динамо після того, як почув на свою адресу расистські вигуки. Арбітр матчу Микола Балакін за неспортивну поведінку показав бразильцю червону картку. Пізніше КДК УАФ дискваліфікував капітана Шахтаря за цей жест на один матч.