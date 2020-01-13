Тайсон жалеет, что показал фанатам Динамо средний палец – у бразильца благородная причина

Полузащитник Шахтера Тайсон вспомнил неприятный инцидент, связанный с расизмом, который произошел осенью в поединке с киевским Динамо.

"Для меня год был замечательным. За меня проголосовали как за лучшего игрока Украины, я получил приз от мирового кумира Андрея Шевченко. Я надеюсь, что люди перестанут эти расистские вещи, потому что они ни к чему не приводят.

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Я никогда не проходил через это, но видел, как мой приятель столкнулся с подобным. Когда я играл в Металлисте, сенегальский защитник Папа Гуйе ежедневно проходил через это и никогда не реагировал. Это было правильно. Но в тот день я должен был сделать это, потому что звук был очень громким на трибунах.

Фанаты имитировали звуков обезьяны, и первое, что я сделал, – отреагировал, потому что мне больше нечего было делать. Я увидел мяч и толкнул его, сделал жест средним пальцем. Но потом извинился, потому что на это смотрят много детей. Дети должны видеть, как Тайсон улыбается, играет с мячом и делает то, что мне нравится делать. Но это уже произошло. Я не подумал тогда. Я должен был защищать себя, и способ защитить себя был именно таким. И я надеюсь не пройти через это снова", – цитирует Тайсона Globo Esporto.

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Напомним, Тайсон показал средний палец фанатам Динамо после того, как услышал в свой адрес расистские выкрики. Арбитр матча Николай Балакин за неспортивное поведение показал бразильцу красную карточку. Позже КДК УАФ дисквалифицировал капитана Шахтера за этот жест на один матч.