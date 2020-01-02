"Повернути зі Східної Європи" – до рейтингу потрапило шестеро бразильців з УПЛ

Провідне бразильське видання оприлюднило рейтинг найбажаніших бразильських легіонерів Східної Європи.

Бразильське видання Тorcedores проаналізувало трансферний ринок Східної Європи і успіхи їхніх співвітчизників у цих клубах. Як наслідок, журналістка видання Даніеле Барбоса склала список із 11 футболістів-бразильців, які прямо зараз могли б підсилити будь-який клуб чепіонату Бразилії. У представленому рейтингу фігурує лише два чемпіонати – України та Росії: шість представників УПЛ та п’ятеро гравців російської першості.

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Рейтинг найзатребуваніших бразильців зі Східної Європи:

Айртон Лукас (Спартак)

Алан Патрік (Шахтар)

Вандерсон (Краснодар)

Дентіньйо (Шахтар)

Дуглас Сантос (Зеніт)

Майкон (Шахтар)

Малколм (Зеніт)

Маркос Робсон Сіпріано (Шахтар)

Муріло (Локомотив)

Тайсон (Шахтар)

Феррейра Сідклей (Динамо)

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