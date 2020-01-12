Тайсон не продовжуватиме контракт з Шахтарем – гравець обрав свій наступний клуб

Півзахисник Шахтаря Тайсон озвучив свої плани щодо подальшого розвитку кар'єри.

"Думаю, що влітку буде правильний момент для мого повернення. Мій контракт з Шахтарем завершиться в цьому році. У мене були пропозиції в минулому році – Мілан запропонував за мене 30 мільйонів євро, але мене не відпустили.

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В цьому році я більше не буду продовжувати контракт – я маю намір повернутися і бути поруч з родиною. Прийшов час зосередитися на виступах в Бразилії. Хочу повернутися в Інтернасьйонал – це клуб, який дав мені все. Він допоміг мені стати справжнім професіоналом, досягнути виступів в Європі. Я хочу віддячити їм, тому я постійно веду переговори зі своїм агентом. Є багато нюансів в цьому переході", – поділився Тайсон в коментарі Globo Esporte.

Зазначимо, що бразилець намагався покинути Шахтар влітку 2019, проте керівництво "гірників" не відпустило свого лідера. До слова, в активі Тайсона 20 матчів в поточному сезоні, в яких він відзначився 7 голами та 6 асистами.

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