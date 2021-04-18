"Червоні" оголосили про номер новачка ефектним промо за участі клубної легенди Андреса Д'Алессандро. Відео з'явилося в офіційному твіттері Інтернасьйонала.

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"Який момент, як я його чекав! Змішані почуття, але безперечно: радість, що б'є з грудей, – величезна. Навіть більше – отримати подарунок від тебе, мого ідола, цю футболку з 10-м номером – мій брате, Д'Алессандро. Які честь і місія", – відреагував Тайсон у своєму Instagram.

Відзначимо, що в січні багаторічний лідер "колорадос" Д’Алессандро перебрався в Уругвай, де захищатиме кольори Насьйоналя Монтевідео. Натомість Тайсон офіційно повернувся в Інтернасьйонал 16 квітня після кількатижневого бунту в Шахтарі.

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