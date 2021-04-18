Скандальный экс-лидер донецкого Шахтера Тайсон выбрал номер, под которым будет выступать в бразильском Интернасьонале.

"Красные" объявили о номере новичка эффектным промо с участием клубной легенды Андреса Д'Алессандро. Видео появилось в официальном твиттере Интернасьоналя.

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"Какой момент, как я его ждал! Смешанные чувства, но бесспорно: радость, бьющая из груди, – огромна. Более того – получить подарок от тебя, моего идола, эту футболку с 10-м номером – мой брат, Д'Алессандро. Какие честь и миссия", – отреагировал Тайсон в своем Instagram.

Отметим, что в январе многолетний лидер "колорадос" Д'Алессандро перебрался в Уругвай, где будет защищать цвета Насьоналя Монтевидео. В свою очередь Тайсон официально вернулся в Интернасьональ 16 апреля после нескольконедельного бунта в Шахтере.

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