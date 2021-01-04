39-річний хавбек став гравцем "триколірних", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Д'Алессандро покинув Інтернасьйонал після 12 років виступів у Порту-Алегрі. Окрім другорядних трофеїв аргентинець доклався до тріумфу бразильського гранда в Копа Лібертадорес у 2010-му. До Монтевідео він перебрався у статусі вільного агента, уклавши контракт до кінця 2021 року.

Ігрову кар'єру Андрес Д'Алессандро розпочав ще в сезоні 1999/2000 за Рівер Плейт. Також він захищав кольори німецького Вольфсбурга, Портсмута, Сарагоси та Сан Лоренсо. У складі збірної Аргентини "Пупс" переміг на Олімпіаді-2004.

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