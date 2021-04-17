Київське Динамо намагалося оформити сенсаційну помсту за скандальний перехід Жуніора Мораєса в донецький Шахтар. "Біло-сині" контактували з колишнім лідером суперника Тайсоном.

"Я знаю, що була розмова про Тайсона і Динамо. Але ті фінансові умови, яких хотів Тайсон, Динамо просто не витягує.

Інтернасьйонал оголосив про повернення Тайсона

Тайсон мав один із найбільших контрактів в історії українського футболу. Подейкують, під 3 мільйони", – розповів журналіст Роман Бебех у YouTube-шоу Бомбардир.

Нагадаємо, що Тайсон офіційно покинув Шахтар напередодні після конфлікту з менеджментом "гірників". Бразилець відмовився виходити на заміну в матчі Ліги Європи, був переведений в дубль і, зрештою, своїм бунтом спровокував отримання статусу вільного агента та повернувся в Інтернасьйонал.

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