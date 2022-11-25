Вінгер усіма силами намагається покинути Інтернасьйонал, у якому не отримує бажаної ігрової практики. Серед претендентів на бразильця називали Крузейро, але трансферу не буде, стверджує Revista Colorada.

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Річ у тім, що у клубі, який належить легендарному Роналдо, є межа заробітних плат, що становить близько 300 тисяч бразильських реалів (54 тисячі євро) на місяць. Тайсон не готовий йти на стрімке зниження зарплатні, адже в Інтернасьйоналі отримує значно більше.

Це не повинно стати проблемою для 34-річного футболіста, адже він нібито перебуває у сфері зацікавлень інших клубів, тому має вибір щодо майбутнього. Раніше була інформація, що над його підписанням працює неназваний арабський колектив і СК Дніпро-1.

Нагадаємо, з 2010-го по 2013 рік Тайсон успішно виступав за Металіст, після чого перебрався в Шахтар за 15 мільйонів євро. У квітні 2021-го бразилець покинув Україну і повернувся на батьківщину, проте справи пішли не дуже – лише 4 голи й 4 асисти в сезоні.

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