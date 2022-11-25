Вингер всеми силами пытается покинуть Интернасьонал, в котором не получает желаемую игровую практику. Среди претендентов на бразильца называли Крузейро, но трансфера не будет, утверждает Revista Colorada .

Луческу стремился подписать Тайсона и Мораэса летом – красноречивый ответ

Дело в том, что в клубе, принадлежащем легендарному Роналдо, есть предел заработной платы, который составляет около 300 тысяч бразильских реалов (54 тысячи евро) в месяц. Тайсон не готов идти на стремительное снижение зарплаты, ведь в Интернасьонале получает гораздо больше.

Это не должно стать проблемой для 34-летнего футболиста, ведь он якобы находится в сфере интересов других клубов, поэтому у него есть выбор относительно будущего. Ранее была информация, что над его подписанием работает арабский коллектив и СК Днепр-1 .

Напомним, с 2010 по 2013 год Тайсон успешно выступал за Металлист, после чего перебрался в Шахтер за 15 миллионов евро. В апреле 2021-го бразилец покинул Украину и вернулся на родину, однако дела пошли не очень – всего 4 гола и 4 ассиста в сезоне.

Шахтар U-19: чи не найслабше покоління за понад 10 років, але – новий Степаненко і конкурент для Йовічевіча