Колишні зірки Шахтаря Тайсон та Жуніор Мораєс могли опинитись у київському Динамо і знову почати виступати під керівництвом Мірчі Луческу.

77-річний румунський фахівець хотів повернути бразильців в Україну цього літнього трансферного вікна, стверджує Ігор Бурбас.

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Тайсон і Мораєс були першими у списку Луческу на підсилення Динамо. За словами журналіста, керівництво киян навіть не стало розглядати варіант зі запрошенням футболістів, скоріш за все, через їхні виступи за Шахтар у минулому.

Зауважимо, Жуніор Мораєс перебрався в Корінтіанс у березні цього року, але награв за команду лише 598 хвилин у 17 матчах, забивши один м'яч.

Тайсон одягає футболку Інтернасьйонала з квітня 2021-го. Цього сезону скандальний вінгер пропустив близько половини поєдинків і втратив статус основного гравця.

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