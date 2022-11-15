Колишній хавбек Шахтаря і Металіста може знову спробувати свої сили в чемпіонаті України. Послугами Тайсона цікавиться СК Дніпро-1.

Лідер УПЛ зацікавлений у поверненні 34-річного бразильця в Україну. СК Дніпро-1 спробує вже взимку оформити трансфер Тайсона, який втратив місце в основі Інтернасьйоналя. Бразилець ще з часів Металіста має хороші стосунки з Євгеном Красніковим – нинішнім спортивним директором СК Дніпро-1.

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Угода Тайсона з бразильським клубом розрахована до 30 червня, але сторони можуть достроково припинити співпрацю. СК Дніпро-1 зацікавлений у переході бразильця, однак є перепона. Тайсон поки не вирішив, чи готовий повернутися в УПЛ, зважаючи на війну, повідомляє Sport.ua.

Конкуренцію українському клубу готовий скласти Крузейро, який теж зацікавлений у послугах Тайсона. Але СК Дніпро-1 має перевагу у фінансовому плані, адже готовий платити атакувальному хавбеку значно більше. Пропозиція лідера чемпіонату України влаштовує бразильця з точки зору фінансів.

Нагадаємо, з 2010-го по 2013 рік Тайсон успішно виступав за Металіст, після чого перебрався в Шахтар за 15 мільйонів євро. У квітні 2021-го бразилець покинув Україну і повернувся на батьківщину, проте справи пішли не дуже – лише 4 голи і 4 асисти в сезоні-2022.

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