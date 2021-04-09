Матч между молодежными командами Мариуполя и Шахтера запланирован на сегодня, 9 апреля, и начался в 12:00.

Тайсон станет игроком Интернасьонала 1 июля, – Тransfermarkt

В заявке "горняков" отметим отсутствие Тайсона, которого перевели в дубль после матча с Ромой в Лиге Европы. Бразилец, по словам Дарио Срны, отказался разминаться и выходить на замену. Также скандалиста наказали штрафом. В прошлом поединке молодежного первенства Тайсон помог Шахтеру обыграть Ворсклу, забив победный гол.

В текущем сезоне Тайсон провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом 33-летний вингер становится свободным агентом, а пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал – Transfermarkt даже сообщает о его возвращении в Бразилию 1 июля 2021 года.

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