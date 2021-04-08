Бразилець на правах вільного агента офіційно приєднається до "колорадос" 1 липня, запевняє авторитетний портал Transfermarkt.

Тайсон зробив чергову мученицьку публікацію – бразилець мріє про мир після Шахтаря

Раніше повідомлялося, що Шахтар може відпустити Тайсона достроково і отримати знижку на трансфер захисника Інтернасьонала Вінісуса Тобіаса. Втім, 33-річному вінгеру таки доведеться відпрацювати свій контракт з "гірниками" до кінця. Наразі опальна зірка продовжує відбувати покарання в дублі.

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У футболці донецького клубу він провів 299 матчів, відзначився 55 голами та 78 асистами.

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу