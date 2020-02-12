Таємниця Роналду – близьке до Кріштіану джерело розкрило його справжнє ставлення до Ювентуса і Реала

Кріштіану Роналду негативно оцінює свій перехід в Ювентус. Журналіст французького радіо RMC Sport Фредерік Ермель розкриває зміст розмов з близьким оточенням 35-річного бомбардира.

"Роналду шкодує, що покинув Іспанію. Це абсолютна правда. Я не кажу про якісь там плітки", – зізнається французький журналіст. Це те, про що КР7 потайки розмовляв з людьми, які дуже близькі до гравця, переконує Ермель. Зокрема, йдеться про те, що Серія А – менш конкурентний чемпіонат (Юве спокійно брав золото останні 8 сезонів), а "Стара Синьйора" не монополізує стільки уваги, як Реал.

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За півтора року з моменту приїзду в Італію Кріштіану провів 71 матч, забив 51 гол, до чого доклав ще 13 асистів. Не вистачає головного – відчуття сатисфакції. Назовні португалець демонструє повний професіоналізм і рішучість здобувати нові трофеї, але йому все ще не вистачає того, що було в Реалі.

"Крішті ніколи не почувався щасливим у Турині. Він не реалізує себе там на 100 відсотків. До мене дійшла інформація від найближчого оточення футболіста, що він усвідомлює – відхід з Реала був помилкою. Якби не проблеми з босами Мадрида, виставлений президентом Пересом ультиматум, цього ніколи б не сталося".

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Ледь не головною причиною відходу Кріштіану ЗМІ називають бажання суперзірки наблизитися у плані зарплати до свого вічного конкуренти з Барселони. Реал зробив пропозицію про збільшення окладу, але підсумки дискусії з Флорентіно зовсім не влаштували найкращого бомбардира "вершкових" в історії.