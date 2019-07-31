"Не чекав такого від Ювентуса": Роналду назвав фаворитів ЛЧ та місто для майбутнього, а Барселоні та ПСЖ дісталось

Кріштіану Роналду дав ексклюзивне інтерв'ю виданню Marca. Лідер Ювентуса оцінив перспективи свого нинішнього та колишнього клубів, а також розповів ще багато цікавого. "Футбол 24" переклав і адаптував для вас розмову Роналду з іспанським ЗМІ.

Напередодні Роналду виграв приз "Легенда", який отримував і українець – стрибун з жердиною Сергій Бубка. Його розлучення з Реалом досі багато хто в Мадриді оцінює як фатальну помилку. Утім, більше для "королівського" клубу, ніж для 34-річного бомбардира, який продовжує збирати трофеї з Ювентусом – хай і не зовсім той, якого всі чекають. Тему від'їзду з Іспанії, звісно, було не оминути. Як і перспективи Юве виграти омріяну роками і все ще таку недоступну Лігу чемпіонів.

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Чому покинув Реал і трохи самокритики за трофейний музей в Юве

КР7 зробив те, що мали зробити насправді й деякі інші гравці. Щонайменше, як Модріч, Кроос, Варан, Марсело, Бейл, Іско. Те, як Кріш пояснює зараз свій відхід, завітавши до Мадрида, є насправді дуже логічною річчю. Хтозна, якби не минулорічний трансфер у Ювентус цього літа, може, й Роналду так само б випихали з Реала, як того ж Гарета валлійського. "Я просто потребував додаткової мотивації у кар'єрі після всього того, що виграв тут. Зміна була необхідною для мене, щоб мати змогу виражати свій футбол. Адже, на мою думку, я все ще можу багато запропонувати: самому собі, фанатам і самому Юве.

Я досі мотивований і виконую роботу, яка мені подобається. Очевидно, найбільше мені до вподоби здобувати трофеї. Минулоріч ми, хвала Богу, виграли 3: чемпіонат і кубок Італії, Лігу націй з Португалією. Тому це був топовий рік. Важко уявити собі кращий трофейний музей? Музей добрий тоді, коли немає місця вмістити хоча б ще щось. Маємо ж місце для усього: Золотий м'яч, гравець року The Best, найкращий бомбардир тощо".

Свобода на полі від Саррі? Не зовсім так

Багато хто обговорював у пресі слова нового головного тренера "Старої Синьйори" у відповідь на питання про те, де ж гратиме Роналду в оновленому Ювентусі – проекті екс-керманича Челсі. Мауріціо Саррі скромно відвів роль наставника убік, сказавши, що Кріштіану отримає повну свободу дій. Португалець вважає, що це не зовсім так.

"Це просто спосіб виразити себе. Однак я залежний від командної концепції. Тому я продовжу покривати простір і захищатися при стандартах. Робитиму все те ж, що у Мадриді чи за перший рік у Ювентусі, чи у збірній. Зі свободою в атаці я не забуватиму про роботу на оборону, тому що тільки єдина команда здатна вигравати щось важливе".

Бажання грати до 40 років – чи нічого не змінилось?

"Узагалі цим не переймаюсь. Це залежатиме від почуттів, мотивації, бо фізичний аспект ніколи не стане проблемою. Що ж, вживемо цитату. До 40 років ти повинен дуже добре піклуватися про своє тіло. І щиро переконаний, що це не буде найважливіший чинник. Більшу різницю робитиме фактор психології. Маю надію, що нічого такого не станеться до 40 років. Але якщо раптом, нічого страшного. Таке життя, усе має початок і кінець. Тож і Кріштіану не може бути вічний. Однак я все ще почуваюсь достатнього сильним для великих перемог".

Приклад Барселони, який фанати Реала сприйняли як глузування

Чи стане наступний сезон роком Ювентуса? Кріштіану підколов Барсу, відповідаючи на це питання. "Це завжди рік Ювентуса, Реала, Барселони. Та виграти Лігу чемпіонів може лише хтось один. Я наведу вам приклад Барси – погляньте, скільки грошей вони витратили за останні 5 років, а ЛЧ не виграли. Це так не працює".

Роналду виграє ЛЧ за рік-два

Принаймні в це дуже вірить КР7: "Юве дуже добре зміцнився і, як завжди, претендуватиме на перемогу, але це залежатиме від багатьох факторів: жеребкування, груп, відповідного моменту, травм, фарту. У нас немає одержимості. Я бачу, як працює наша команда. Ювентус виграє Лігу чемпіонів – якщо не цього року то наступного неодмінно. У нас є всі інгредієнти для перемоги у найближчі 2 сезони".

Буффон – це людина на 5 зірок, або 2 воротарі, які вписали своє ім'я в історію

Джанлуїджі нічого не говорив Роналду про тріумф в ЛЧ – турнірі, який 41-річний італієць досі не виграв. Важливо інше. "Ми вже розмовляли, адже я захоплююсь ним, ми багато разів зустрічались як суперники. Буффон сказав, що дуже щасливий бути зі мною в одній команді зараз. Я сказав те саме. Бо на мій погляд, це один з найкращих голкіперів на планеті, якщо не найкращий. Він та Касільяс – голкіпери, які увійшли до історії футболу. Я дуже щасливий, що Джіджі став моїм одноклубником, бо це людина на 5 зірок".

Де Роналду житиме в майбутньому

"Я мешкав тут 9 років. Частина моєї історії написана в Мадриді, і не тільки футбольна. Мої діти, Кріштіаніто, тут я познайомився зі своєю дівчиною. Є багато історій, які неможливо стерти. Минуле не згасає. Ось чому в мене досі є тут дім. Іноді сюди приїжджаю. Роблю готель, також маю тут клініку волосся, спортзал, друзів. Обожнюю це місто і завжди сюди їздитиму. Тому не виключаю, що колись знову тут житиму".

Чим Ювентус здивував Кріштіану

"З ким проводжу найбільше часу там? Команда в Юве – це топ. Я не чекав такого. Думав, що там кожен сам по собі, а це не так. Правда полягає в тому, що це дуже хороша група людей, дуже дружня, і я ладжу з усіма. Логічно, що простіше з португальцями чи іспанцями, з якими я більше розмовляю, але підтримую зв'язок з кожним".

За ким сумує найбільше в Реалі та що думає про новий проект – у Юве склад не гірший

"Марсело дуже щасливий тут, у Мадриді. У кожного своє життя, а в нас були супер класні стосунки. Ми багато спілкуємось з ним, а також з Каземіро, раніше з Пепе, коли він тут грав, Коентрау. Загалом утримував добрі стосунки зі всіма. А Марсело – життєрадісний такий хлопець, за ним сумую.

Реал інвестував великі гроші в нових гравців, які неодмінно проведуть добротний сезон. З Азаром, Йовічем, Менді... Я впевнений на 100 відсотків, що його чекає чудовий рік. Не назву прізвищ, але очевидно, деякі гравці Мадрида підійшли б Ювентусу. Однак я дуже задоволений нашою командою – ми блискуче зміцнилися і маємо великий склад, зокрема, і з сильними гравцями лави запасних. У нас конкурентоздатний відмінний колектив".

Де Лігт і роль Роналду в його трансфері за 85,5 млн євро

"Радий, що звучить таке запитання. Хочу дещо прояснити. Не думаю, що я зіграв важливу роль у підписанні де Лігта. Коли сказав йому про перехід до Ювентуса після фіналу Ліги націй проти Нідерландів, я просто жартував. Ніколи не намагався вплинути на тренера чи директора клубу, аби ті підписали когось. Та я радий, що він з нами".

Фаворити Ліги чемпіонів 2019/20 – Роналду не вірить у Париж

Кріштіану не згадав про ПСЖ як фаворита. Водночас португалець не вірить, що Неймар покине паризький клуб цього літа заради Барселони чи його нинішнього та колишнього клубів. "Багато розмов про його трансфер у Реал, Барселону, Ювентус. Це робота преси, бо їм потрібні продажі. А я думаю, він залишиться у Парижі".

Коли його попросили озвучити лише 3-х головних фаворитів на перемогу в ЛЧ 2019/20, КР7 розійшовся трохи ширше. "Насправді вони завжди ті самі. Незалежно від того, хто кого підписує. Реал Мадрид, Барселона, Атлетіко, Ювентус, Баварія, Ліверпуль. Може, когось пропустив, але справді бачу тих же, що і завжди. Барса і Мадрид, Манчестер Сіті також, є, можливо, найбільшими фаворитами, але у футболі це не завжди має значення".

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом