Секрет Роналду – близкий к Криштиану источник раскрыл его истинное отношение к Ювентусу и Реалу

Криштиану Роналду негативно оценивает свой переход в Ювентус. Журналист французского радио RMC Sport Фредерик Эрмел раскрывает содержание разговоров с близким окружением 35-летнего бомбардира.

"Роналду сожалеет, что покинул Испанию. Это абсолютная правда. Я не говорю о каких-то сплетнях", – признается французский журналист. Это то, о чем КР7 тайком разговаривал с людьми, которые очень близки к игроку, убеждает Эрмел. В частности, речь идет о том, что Серия А – менее конкурентный чемпионат (Юве спокойно себе брал золото последние 8 сезонов), а "Старая Синьора" не монополизирует столько внимания, как Реал.

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За полтора года с момента приезда в Италию Криштиану провел 71 матч, забил 51 гол, к чему приложил еще 13 ассистов. Не хватает главного – ощущения сатисфакции. Внешне португалец демонстрирует полный профессионализм и решительность завоевывать новые трофеи, но ему все еще не хватает того, что было в Реале.

"Кришти никогда не чувствовал себя счастливым в Турине. Он не реализует себя там на 100 процентов. До меня дошла информация от ближайшего окружения футболиста, что он осознает – уход из Реала был ошибкой. Если бы не проблемы с боссами Мадрида, выставленный президентом Пересом ультиматум, этого никогда бы не произошло".

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Едва ли не главной причиной ухода Криштиану СМИ называют желание суперзвезды приблизиться в плане зарплаты к своему извечному конкуренту из Барселоны. Реал сделал предложение об увеличении оклада, но итоги дискуссии с Флорентино совсем не устроили лучшего бомбардира "сливочных" в истории.