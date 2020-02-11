Мессі разом з Роналду та інші зірки: можливий склад Ювентуса під керівництвом Гвардіоли – це космос

Нещодавній конфлікт Ліонеля Мессі з Барселоною не дає спокою світовій пресі, яка активно підшуковує для аргентинця новий клуб. Ювентус – одна з найбільш резонансних чуток.

Можливий, але малоймовірний перехід 32-річного аргентинця до табору чемпіона Італії може здійснити велику мрію багатьох фанів – побачити Мессі та Роналду в одній команді. На Апеннінах вже навіть підрахували, скільки приблизно доведеться викласти "зебрам" на утримання 6-разового володаря "Золотого м'яча". Однак, підписання аргентинця – начебто далеко не єдина забаганка Юве, який перетворюється у головного хедлайнера трансферних чуток.

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Зі "Старою синьйорою" активно пов'язують наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу, а також його підопічного Лероя Сане. Крім цього, туринський гранд хотів би підписати бельгійського захисника ПСЖ Тома Меньє. Трансфер останнього на правах вільного агента – наразі виглядає найбільш реально. Втім, це не заважає британському таблоїду The Sun пофантазувати з можливим дрім-тім. Якщо Ювентус реалізує усі свої плани, у Турині доведеться розширювати стадіон. На фото нижче – космічна команда під керівництвом Пепа... Поки лише на папері.

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