Південна Корея, Кей-ліга, 4-й тур

Пхохан Стілерс – Ульсан Хьонде – 1:1

Голи: Мін-Куй, 74 – Кім, 23

Тащи офіційно приєднався до корейського гранда

Український форвард Борис Тащи офіційно дебютував за свій новий клуб. У матчі проти лідера південнокорейської Кей-ліги його Пхохан Стілерс поступався після першого тайму 0:1. Наш легіонер з'явився на полі на 53-й хвилині і допоміг команді відвоювати нічию.

Нагадаємо, 27-річний нападник перейшов у корейський клуб на початку березня. Його останньою командою був німецький Санкт-Паулі. Українець також встиг пограти за німецькі Дуйсбург і Штутгарт, чеську Збройовку, московське Динамо та українські Говерлу і Чорноморець.

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